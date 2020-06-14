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14.06.2020 12:22
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В России отменили «межрегиональную дискриминацию» по банковским платежам

На территории России с 14 июня отменили комиссию за банковские платежи между регионами. Речь идет о переводах по счетам клиентов одной финансовой организации.

Вступил в силу закон, принятый Госдумой в конце декабря прошлого года, на «межрегиональную дискриминацию» раньше указывал бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Платить больше не придется за переводы по стране между клиентами одного банка.

Ранее финансовые организации брали комиссию за такие переводы, хотя, по мнению Медведева, такие процедуры для банков «никакой финансовой нагрузки не влекут».

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Комментарии (6)

***_555
А ещё один крупный банк ввёл комиссию за переводы card2card для своих клиентов.
Alkaline
Ага. Поэтому в Сбере теперь нужно платить комиссию при переводах. Да, переводах свыше 50 тыс. в мес. - но зато независимо от того, куда, хоть родителям, живущим в том же городе.
Чёрт Опасный
Делов-то, неужели трудно назвать комиссию другим именем?
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