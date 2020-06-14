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14.06.2020 12:02
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«Не протолкнуться!». Петербуржцы проигнорировали запрет на массовые сборы и пошли любоваться белыми ночами

Белые ночи, длинные выходные и теплая петербургская погода не вызывают у петербуржцев желания самоизолироваться. Учитывая, что смотреть больше особо не на что, горожане пошли к мостам.

«14 июня 2020 года. Развод мостов в Санкт-Петербурге. А где коронавирус?», — пишут пользователи в Instagram, где было выложено видеодоказательство гуляний.

Другие пользователи сервиса также подтверждают, что ночью в городе было «не протолкнуться». На кадрах толпы куда внушительней тех, что были, например, у «Газпром арены», когда там собрались ковид-диссиденты от стритрейсеров.

На большое число гуляющих минувшей ночью указывает и очередь в туалет на Дворцовой.

В Instagram в ночь на 14 июня появилось множество снимков с отправившимися гулять жителями города. Петербург пока перешел только к первому этапу снятия коронавирусных ограничений, после чего в городе уже неоднократно замечали очереди. С начала пандемии заразилось 20561 петербуржцев и гостей города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (32)

Kezevo
Все им не намурыжить народ своим вирусом ,,, клоуны
Борец11
Да это вовсе не петербуржцы! Весь центр города, пригороды, Кронштадт заставлен машинами с номерами Москвы и Московской области. В том числе, и на набережной, если приглядеться. Готовим к новому числу зараженных, так как именно "Москва и москвичи" - главный очаг.
B.Dmitrii
Пора уже не только игнорировать идиотские распоряжения и ограничения, а и жёстко наказывать подобных распорядителей и исполнителей!
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