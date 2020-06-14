«Не протолкнуться!». Петербуржцы проигнорировали запрет на массовые сборы и пошли любоваться белыми ночами

Белые ночи, длинные выходные и теплая петербургская погода не вызывают у петербуржцев желания самоизолироваться. Учитывая, что смотреть больше особо не на что, горожане пошли к мостам.



«14 июня 2020 года. Развод мостов в Санкт-Петербурге. А где коронавирус?», — пишут пользователи в Instagram, где было выложено видеодоказательство гуляний.

