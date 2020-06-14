«Не протолкнуться!». Петербуржцы проигнорировали запрет на массовые сборы и пошли любоваться белыми ночами
Белые ночи, длинные выходные и теплая петербургская погода не вызывают у петербуржцев желания самоизолироваться. Учитывая, что смотреть больше особо не на что, горожане пошли к мостам.
«14 июня 2020 года. Развод мостов в Санкт-Петербурге. А где коронавирус?», — пишут пользователи в Instagram, где было выложено видеодоказательство гуляний.
Другие пользователи сервиса также подтверждают, что ночью в городе было «не протолкнуться». На кадрах толпы куда внушительней тех, что были, например, у «Газпром арены», когда там собрались ковид-диссиденты от стритрейсеров.
На большое число гуляющих минувшей ночью указывает и очередь в туалет на Дворцовой.
В Instagram в ночь на 14 июня появилось множество снимков с отправившимися гулять жителями города. Петербург пока перешел только к первому этапу снятия коронавирусных ограничений, после чего в городе уже неоднократно замечали очереди. С начала пандемии заразилось 20561 петербуржцев и гостей города.