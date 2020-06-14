Московская область сотнями выписывает победивших коронавирус. За сутки там ни одной смерти

Второй по количеству зараженных в России регион в статистике за 14 июня не указал ни одной смерти от коронавируса. При этом прирост заболевших — больше семисот случаев.



Такие данные следуют из статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе почти 50 тысяч зараженных, 678 из которых скончались. В Московской области излечились 16,5 тысяч человек, 839 из которых за последние сутки.



Нулевую суточную смертность в регионе уже регистрировали — 18 мая. Накануне погибших было 12, 10 числа в статистику попали 32 смерти.

