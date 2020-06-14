Число смертельных случаев в Петербурге почти преодолело еще одну сотню. За сутки — 28 умерших

По обновленным за последние сутки данным в Петербурге стало на 28 коронавирусных смертей больше. Таким образом, общее количество летальных исходов болезни достигло 597.

Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на 14 июня. Вся суточная статистика для Северной столицы выглядит так: 256 заболевших, 116 выздоровевших и 28 умерших. Всего в городе более 20 тысяч зараженных жителей, 597 из них умерли.



Из более чем полумиллиона случаев заболевания по всей стране свыше 240 тысяч остаются активными. В России от коронавируса умерли почти 7 тысяч человек. В мире — больше 430 тысяч.

