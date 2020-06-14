Министр здравоохранения Казахстана попал в больницу с коронавирусом

Елжан Биртанов, занимающий пост министра здравоохранения Казахстана, госпитализирован в инфекционную больницу. У него выявлен COVID-19.



Об этом 14 июня сообщают местные СМИ со ссылкой на Facebook Биртанова. Министр отметил, что накануне его тест на коронавирус показал положительный результат и, к сожалению, «это не бессимптомная форма». По словам Биртанова, он соблюдал строгие санитарные меры, но от заражения это его не спасло.



«Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.

