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14.06.2020 10:36
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Министр здравоохранения Казахстана попал в больницу с коронавирусом

Елжан Биртанов, занимающий пост министра здравоохранения Казахстана, госпитализирован в инфекционную больницу. У него выявлен COVID-19.

Об этом 14 июня сообщают местные СМИ со ссылкой на Facebook Биртанова. Министр отметил, что накануне его тест на коронавирус показал положительный результат и, к сожалению, «это не бессимптомная форма». По словам Биртанова, он соблюдал строгие санитарные меры, но от заражения это его не спасло.

«Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19.

Поэтому я настоятельно прошу ВСЕХ казахстанцев соблюдать «личный карантин», — отметил министр.

В Казахстане 14496 заболевших и 73 умерших.

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