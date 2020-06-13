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13.06.2020 23:40
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В Москве умерли пятьдесят человек с положительным тестом на коронавирус

Пятьдесят человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус умерли за сутки в Москве. Об этом 13 июня сообщили в городском оперативном штабе.

Накануне от COVID-19 скончались еще 44 человека. Таким образом, количество жертв коронавируса в столице достигло 3281.

Всего в Москве за время эпидемии зафиксировали более 204 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 120 тысяч пациентов излечились.

Петербургский штаб по коронавирусу заявил о восьми летальных случаях в городе за сутки, скончались 569 человек.

В России число зарегистрированных случаев заражения превысило 520 тысяч, при этом 275 тысяч человек выздоровели, 6829 умерли.

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