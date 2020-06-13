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13.06.2020 21:26
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Жена защитника «Зенита» заявила, что ей надоел футбол. «Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру»

Супруга защитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Игоря Смольникова своевременно рассказала о своем отношении к футболу. Игроку предлагают продлить контракт.

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру», - заявила Екатерина Смольникова в эфире «Матч ТВ» 13 июня. - Мы часто обсуждали с Игорем, как будем существовать, когда он закончит карьеру, поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать.

Откровения мечтавшей о карьере телеведущей Екатерины по стечению обстоятельств совпали с переговорами о новом контракте 31-летнего защитника. «Зенит» предложил ему продлить отношения еще на один сезон с перспективой пролонгации.

Смольников играет в Петербурге с 2013 года. За клуб он провел 139 матчей, забил 8 голов. Двукратный чемпион России.

Футбольный сезон в России должен стартовать во второй половине июня. Первый домашний матч «Зенита» намечен на 26-е число. Но он может не состояться из-за позиции властей Петербурга. Александр Беглов продлил сегодня запрет на массовые мероприятия до 28 июня, сделав исключение только для парада Победы.

В репетиции парада в Петербурге участвуют тысячи военнослужащих.

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Комментарии (7)

Иван 2пырьев
союз альтернативно одаренного и альтернативно одаренной?
Brit
Косплеит жену американского футболиста словацкого происхождения Александра Катаи, что на днях написала в инстаграме плохие слова про афроамериканцев и их погромы, и муж, несмотря на своё покаяние и коленопреклонение, вылетел из профессии как пробка.
prosto_5e4ce2877d5fb
А её муж не заявил то же самое: «Я никогда не любил и никогда не понимал эту игру»?
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