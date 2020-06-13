Жена защитника «Зенита» заявила, что ей надоел футбол. «Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру»

Супруга защитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Игоря Смольникова своевременно рассказала о своем отношении к футболу. Игроку предлагают продлить контракт.

«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру», - заявила Екатерина Смольникова в эфире «Матч ТВ» 13 июня. - Мы часто обсуждали с Игорем, как будем существовать, когда он закончит карьеру, поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать.



Откровения мечтавшей о карьере телеведущей Екатерины по стечению обстоятельств совпали с переговорами о новом контракте 31-летнего защитника. «Зенит» предложил ему продлить отношения еще на один сезон с перспективой пролонгации.