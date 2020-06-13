Жена защитника «Зенита» заявила, что ей надоел футбол. «Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру»
Супруга защитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Игоря Смольникова своевременно рассказала о своем отношении к футболу. Игроку предлагают продлить контракт.
«Честно могу сказать, что мне футбол надоел. Я никогда не любила и никогда не понимала эту игру», - заявила Екатерина Смольникова в эфире «Матч ТВ» 13 июня. - Мы часто обсуждали с Игорем, как будем существовать, когда он закончит карьеру, поэтому не тратили все заработанные деньги, а старались грамотно вкладывать.
Откровения мечтавшей о карьере телеведущей Екатерины по стечению обстоятельств совпали с переговорами о новом контракте 31-летнего защитника. «Зенит» предложил ему продлить отношения еще на один сезон с перспективой пролонгации.
Смольников играет в Петербурге с 2013 года. За клуб он провел 139 матчей, забил 8 голов. Двукратный чемпион России.
Футбольный сезон в России должен стартовать во второй половине июня. Первый домашний матч «Зенита» намечен на 26-е число. Но он может не состояться из-за позиции властей Петербурга. Александр Беглов продлил сегодня запрет на массовые мероприятия до 28 июня, сделав исключение только для парада Победы.
В репетиции парада в Петербурге участвуют тысячи военнослужащих.