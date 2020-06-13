Очередной образ любителя перевоплощений Филиппа Киркорова не пришелся по душе бывшему командующему Воздушно-десантными войсками, генерал-полковнику Владимиру Шаманову. Ранее на своей странице в Instagram исполнитель популярных песец опубликовал видеоролик о десантниках, в котором предстал перед зрителями в тельняшке и берете.



«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — заявил 13 июня Шаманов (цитата по РИА «Новости»).