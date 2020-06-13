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13.06.2020 21:25
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«Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться». Экс-командующий ВДВ возмущен видео Киркорова

Очередной образ любителя перевоплощений Филиппа Киркорова не пришелся по душе бывшему командующему Воздушно-десантными войсками, генерал-полковнику Владимиру Шаманову. Ранее на своей странице в Instagram исполнитель популярных песец опубликовал видеоролик о десантниках, в котором предстал перед зрителями в тельняшке и берете.

«Я хочу сказать Филиппу Киркорову, что есть в России поговорка: не буди лихо, пока оно тихо. Как и многие десантники, я посмотрел этот отвратительный сюжет, где вы, господин Киркоров, оскорбляете два главных символа десантников — тельняшку и берет... Моя вам рекомендация: извинитесь и свой пасквиль уберите из соцсетей для своего же блага», — заявил 13 июня Шаманов (цитата по РИА «Новости»).

В конце своего обращения к певцу он употребил парафраз расхожего выражения: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

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Комментарии (23)

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Владислав М
Интересно, когда генерал своего зятька отмазывал, он не позорил тельняшку и берет?
zlopopik
Посмотрел клип. Подумалось: А что, Киркоров вполне может сыграть Че, либо даже еще кого-то, более серьёзного. Думаю, сыграет.
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