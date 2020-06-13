Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова заявил, что представители актера не пытались связаться с семьей
Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, отрицает, что с родственниками погибшего пытаются связаться защитники актера.
«Мне никто не звонил. Ни одного слова ни от кого не слышал, вообще ничего. Если позвонят, то с удовольствием поговорю. И семья мне ничего не говорила, я разговаривал с ними два часа назад, они ни одного слова мне не сказали», - заявил 13 июня Александр Добровинский изданию «Подъём».
Представляющая интересы артиста Елизавета Шаргородская, сообщила телеканалу «360», что адвокаты Ефремова пытаются связаться с семьей Сергея Захарова, но им якобы препятствуют.
Накануне вечером актер опубликовал видеообращение, адресованное семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ролик со словами Ефремова опубликован накануне в YouTube-канале «Гражданин Поэт» (GrazhdaninPoet).
На видеозаписи Ефремов просит прощения у семьи погибшего и обещает помочь «всеми средствами, если примут». Материальную компенсацию актер назвал попыткой не откупиться, а искупить.
Семья погибшего отреагировала на публичное извинение. Актер не прощен, денег семье сейчас не надо, заявил ее адвокат Александр Добровинский.
Вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Захарова. 57-летний водитель умер в больнице. Экспертиза показала у актера опьянение сильной степени. Подозреваемого отправили под домашний арест до 9 августа.