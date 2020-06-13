FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +22
69.12р78.52р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
13.06.2020 20:40
0
Печать

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова заявил, что представители актера не пытались связаться с семьей

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, отрицает, что с родственниками погибшего пытаются связаться защитники актера.

«Мне никто не звонил. Ни одного слова ни от кого не слышал, вообще ничего. Если позвонят, то с удовольствием поговорю. И семья мне ничего не говорила, я разговаривал с ними два часа назад, они ни одного слова мне не сказали», - заявил 13 июня Александр Добровинский изданию «Подъём».

Представляющая интересы артиста Елизавета Шаргородская, сообщила телеканалу «360», что адвокаты Ефремова пытаются связаться с семьей Сергея Захарова, но им якобы препятствуют.

Накануне вечером актер опубликовал видеообращение, адресованное семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ролик со словами Ефремова опубликован накануне в YouTube-канале «Гражданин Поэт» (GrazhdaninPoet).

На видеозаписи Ефремов просит прощения у семьи погибшего и обещает помочь «всеми средствами, если примут». Материальную компенсацию актер назвал попыткой не откупиться, а искупить.

Семья погибшего отреагировала на публичное извинение. Актер не прощен, денег семье сейчас не надо, заявил ее адвокат Александр Добровинский.

Вечером 8 июня Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Захарова. 57-летний водитель умер в больнице. Экспертиза показала у актера опьянение сильной степени. Подозреваемого отправили под домашний арест до 9 августа.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний