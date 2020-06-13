Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова заявил, что представители актера не пытались связаться с семьей

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, отрицает, что с родственниками погибшего пытаются связаться защитники актера.



«Мне никто не звонил. Ни одного слова ни от кого не слышал, вообще ничего. Если позвонят, то с удовольствием поговорю. И семья мне ничего не говорила, я разговаривал с ними два часа назад, они ни одного слова мне не сказали», - заявил 13 июня Александр Добровинский изданию «Подъём».



Представляющая интересы артиста Елизавета Шаргородская, сообщила телеканалу «360», что адвокаты Ефремова пытаются связаться с семьей Сергея Захарова, но им якобы препятствуют.

