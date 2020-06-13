После смерти студента СПбГУ, который получил пулю в голову на Невском, уголовное дело переквалифицировали на убийство

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сообщалось в опубликованном 13 июня некрологе.

Как сообщает 13 июня ГСУ СК Петербурга, в связи с наступлением смерти потерпевшего действия обвиняемого Каримова переквалифицированы по части 1 статьи 105 УК «Убийство». Ранее дело расследовалось по покушению.

Следственный комитет предъявит новое обвинение 42-летнему охраннику Зауру Каримову, стрелявшему на Невском проспекте в студента СПбГУ. После смерти Владислава Голикова в больнице дело переквалифицировали.

По версии следствия, утром 4 июня на Невском проспекте, 135 Каримов после конфликта со студентом выстрелил ему в голову из травматического оружия и скрылся.

Обвиняемый работал охранником в нелегальной конторе, которая оказывала фиктивные услуги по трудоустройству и оформлению медкнижек. Студент стал жертвой аферистов и в утро стрельбы пришел на Невский за своими деньгами.

Как выяснила «Фонтанка», группировка «Северные» действует в Петербурге несколько лет. Уголовное дело о мошенничестве полиция возбудила после случая с Голиковым, хотя до него тысячи человек подавали заявления. Сегодня три компаньона Каримова арестованы - двух человек суд отправил в СИЗО, одного отпустил под домашний арест.