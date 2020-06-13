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13.06.2020 19:26
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Ушел из жизни актер театра «Буфф» Сергей Масленников

Ушел из жизни актер театра «Буфф» Сергей Масленников. Об этом его друзья и коллеги сообщили 13 июня.

«Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта», — говорится в опубликованном от лица руководителя театра Михаила Смирнова сообщении во «ВКонтакте».

О творческом пути актера в сообществе «Буффа» в соцсети рассказала его однокурсница Ольга Пикало.

«Мы поступили в ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, — Прим. ред.) в 1983 году к И.Р. Штокбанту. Масло жонглировал, танцевал, комиковал (до поступления он работал в цирке). Сережа всегда говорил: "Я — цирковой, я все могу!" Очень талантливый, работоспособный, веселый, выдумщик, редкого дарования артист!» — описала своего товарища Пикало.

По ее словам, после окончания вуза они вместе с однокурсниками создали коллектив «Шоу-БЭНЦ», который базировался в Театре Эстрады. В 90-е Масленников уехал работать в Германию, где успешно продолжил карьеру. Он скончался в возрасте 58 лет.

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