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13.06.2020 18:56
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Остатки СКК свозят на нелегальную свалку. Чиновники с пользой прогулялись до Финского залива

Сотрудники администрации Кировского района подтвердили незаконную свалку в Угольной гавани. Это своеобразное «кладбище» Спортивно-концертного комплекса, который «СКА-Арена» доразбирает после крушения в январе.

О реакции чиновников 13 июня рассказали активисты движения «Красивый Петербург». Жалобы жителей на вереницы грузовиков оказались небесполезны.

Свалка в Угольной гавани считается местом общего пользования и разрешения на завоз грунта подрядчик не получал, подтвердили в администрации Кировского района. По мнению общественников, впрочем, чиновники поработали вполовину своих возможностей. Они увидели грунт, но не заметили строительный мусор, который якобы тоже вывозят с территории СКК.

У концессионера «СКА-Арена» есть действующий договор вывоза грунтов на специализированную площадку — золоотвал в Угольной гавани. Чиновники установили, что для складирования отходов используется не только разрешенная территория.

Площадка находится в собственности ООО «Синий», а с мая 2020-го — в аренде у карельского ООО «Полигон». Директор компании Евгений Семыкин отрицает доставку строительного мусора, но подтверждает, что среди грунта находится бой бетона, необходимый для подсыпки дорог.

По информации «Красивого Петербурга», круглосуточный заезд машин с отходами не прекращается. Большее количество грузовиков приезжает ночью.

Охота градозащитников на мусор началась 7 июня. Жители замечают активность грузовиков в течение последних недель. Во время визита на территорию они нашли горы строительного грунта с бетонными блоками, арматурой, камнями, асфальтом и кирпичом.

По официальным данным, на месте СКК идут демонтажные работы на отметке ниже нуля и в рамках изысканий — землеройные работы.

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Было бы странно, если бы компания, которая нарушила всё и вся при сносе памятника ещё и соблюдала порядок вывоза и захоронения отходов. А на что они откаты чиновникам будут платить?
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Помимо легальности всего этого безобразия, хоть ты кто-нибудь из ответственных за порядок лиц обратил внимание, что по утрам ул. Доблести и Марашала Казакова становятся подобием грунтовых из-за тонн грязи, вывозимых с этой свалки на колёсах самосвалов. Неужели нельзя применить к этому статью 12.34 Кодекса РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, ремонте, реконструкции и содержании дорог, а так же железнодорожных переездов или других дорожных сооружений?
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