Остатки СКК свозят на нелегальную свалку. Чиновники с пользой прогулялись до Финского залива

Свалка в Угольной гавани считается местом общего пользования и разрешения на завоз грунта подрядчик не получал, подтвердили в администрации Кировского района. По мнению общественников, впрочем, чиновники поработали вполовину своих возможностей. Они увидели грунт, но не заметили строительный мусор, который якобы тоже вывозят с территории СКК.

О реакции чиновников 13 июня рассказали активисты движения «Красивый Петербург». Жалобы жителей на вереницы грузовиков оказались небесполезны .

Сотрудники администрации Кировского района подтвердили незаконную свалку в Угольной гавани. Это своеобразное «кладбище» Спортивно-концертного комплекса, который «СКА-Арена» доразбирает после крушения в январе .

У концессионера «СКА-Арена» есть действующий договор вывоза грунтов на специализированную площадку — золоотвал в Угольной гавани. Чиновники установили, что для складирования отходов используется не только разрешенная территория.

Площадка находится в собственности ООО «Синий», а с мая 2020-го — в аренде у карельского ООО «Полигон». Директор компании Евгений Семыкин отрицает доставку строительного мусора, но подтверждает, что среди грунта находится бой бетона, необходимый для подсыпки дорог.

По информации «Красивого Петербурга», круглосуточный заезд машин с отходами не прекращается. Большее количество грузовиков приезжает ночью.

Охота градозащитников на мусор началась 7 июня. Жители замечают активность грузовиков в течение последних недель. Во время визита на территорию они нашли горы строительного грунта с бетонными блоками, арматурой, камнями, асфальтом и кирпичом.

По официальным данным, на месте СКК идут демонтажные работы на отметке ниже нуля и в рамках изысканий — землеройные работы.