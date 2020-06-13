Мотоциклист пал жертвой необдуманной езды внедорожника по Выборгской набережной. Для поворота направо с середины полосы нужно иметь особый талант.



«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП днем 13 июня. У Кантемировского моста, как следует из видео, водитель на черном внедорожнике решил резко сменить направление движения и въехать на мост, повернув явно не с крайнего ряда.

Двигавшийся по краю проезжей части мотоциклист не мог предвидеть маневр. Столкновение разобщило пострадавшего с байком.

Состояние мотоциклиста пока неизвестно.