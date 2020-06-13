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13.06.2020 17:50
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На Выборгской набережной подбили байкера. Сумасбродный маневр внедорожника попал на видео

Мотоциклист пал жертвой необдуманной езды внедорожника по Выборгской набережной. Для поворота направо с середины полосы нужно иметь особый талант.

«Фонтанка» публикует видеозапись ДТП днем 13 июня. У Кантемировского моста, как следует из видео, водитель на черном внедорожнике решил резко сменить направление движения и въехать на мост, повернув явно не с крайнего ряда.

Двигавшийся по краю проезжей части мотоциклист не мог предвидеть маневр. Столкновение разобщило пострадавшего с байком.

Состояние мотоциклиста пока неизвестно.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (16)

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Направляясь от Ушаковского на Кантемировский проспект ужасно трудно вписаться в поток и пересечь 3 ряда. Архитектору такой развязки надо оторвать голову.
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