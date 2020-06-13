Комздрав сообщил подробности про восемь новых умерших от коронавируса

В комитете по здравоохранению рассказали подробности про восемь скончавшихся пациентов с диагнозом коронавирус, о которых стало известно 13 июня. По данным чиновников, смерти зарегистрированы в начале месяца.



Среди них трое мужчин в возрасте от 72 до 83 лет и 5 женщин в возрасте от 65 до 89 лет. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – кардиосклероз и сахарный диабет.



Последний раз такое количество смертей регистрировали в Петербурге 27 мая, когда комитет здравоохранения Петербурга учитывал только архивные случаи из апреля, рассмотренные летальной комиссией. После того, как ему велели актуализировать статистику, кривая смертности резко пошла вверх. В июне до сегодняшнего дня в Петербурге регистрировали более 31 смерти в сутки. В комздраве отмечают, что регистрация происходит по справкам из стационаров, где лечат больных от новой инфекции. Впоследствии, после проверки это число может сократиться.

