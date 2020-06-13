Комздрав сообщил подробности про восемь новых умерших от коронавируса
В комитете по здравоохранению рассказали подробности про восемь скончавшихся пациентов с диагнозом коронавирус, о которых стало известно 13 июня. По данным чиновников, смерти зарегистрированы в начале месяца.
Среди них трое мужчин в возрасте от 72 до 83 лет и 5 женщин в возрасте от 65 до 89 лет. Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых – кардиосклероз и сахарный диабет.
Последний раз такое количество смертей регистрировали в Петербурге 27 мая, когда комитет здравоохранения Петербурга учитывал только архивные случаи из апреля, рассмотренные летальной комиссией. После того, как ему велели актуализировать статистику, кривая смертности резко пошла вверх. В июне до сегодняшнего дня в Петербурге регистрировали более 31 смерти в сутки. В комздраве отмечают, что регистрация происходит по справкам из стационаров, где лечат больных от новой инфекции. Впоследствии, после проверки это число может сократиться.
Ранее Росстат подвел итоги федеральной смертности за апрель. Из нее следует, что в Петербурге скончалось пациентов в десять раз больше той цифры, которую Смольный предоставлял федеральным властям.
Всего в Петербурге зафиксировано 569 смертей от COVID-19.