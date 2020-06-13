В Петербурге арестовали сотрудников конторы, клиентом которой был умерший после выстрела в голову студент СПбГУ

В Петербурге арестовали сотрудников конторы по выдаче медкнижек, у входа в которую выстрелили в голову студенту СПбГУ. Инцидент произошел на прошлой неделе на Невском проспекте.

По данным «Фонтанки», Смольнинский районный суд на два месяца взял под стражу ранее судимую 30-летнюю Людмилу Никифорову и 32-летнего Никиту Потапова, а также на тот же срок отправил под домашний арест 33-летнего Гвидона Аветисяна. Их подозревают в преступлении, предусмотренном второй частью 159 статьи УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Потапов и Никифорова против меры пресечения возражали, последняя вину признала. Аветисяну запрещено общаться со всеми, кроме следователя, защитников, медиков, спасателей, сотрудников УФСИН и сожительницы и разрешены трехчасовые прогулки. Он выразил готовность сотрудничать со следствием. По версии следствия, все трое и неустановленные лица с конца мая по начало июня заключили не менее десяти договоров на оказание услуги оформления медицинской книжки за 2,5 тысячи рублей. При этом выполнять условия соглашения они не планировали, а полученными деньгами хотели распорядиться по собственному усмотрению. Среди клиентов был 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ. На прошлой неделе Владислав Голиков пришел в компанию «Ресурс», где ему обещали подготовить документ, но вместо своих денег получил пулю. По подозрению в этом преступлении был задержан охранник фирмы, 42-летний Заур Каримов. Тогда было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а Каримов взят под стражу.