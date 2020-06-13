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13.06.2020 16:03
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В Петербурге стали меньше жениться, разводиться, рождаться и умирать

Тотальным падением отметился Петербург в отчете Росстата, подбившего основные демографические показатели за первые четыре месяца года. У горожан поубавилось желание во всем — рождении детей, свадьбах, разводах, и только смертность осталась почти на том же уровне.

Как следует из опубликованного 13 июня отчета, в январе-апреле 2020-го на свет появилось 17,5 тысяч жителей Петербурга — на тысячу с лишним меньше того же периода в 2019-м. Число умерших тоже сократилось на 119 человек, хотя их общее количество превысило рождения на три тысячи (117%).

Бракоразводную стагнацию Росстат тоже зафиксировал. На тысячу меньше свадеб, почти на полторы тысячи меньше оформленных в ЗАГСах разлук. Если в начале прошлого года доля разводов по отношению к женитьбам составляла 78%, то в начале этого — 74%.

Отчасти инертность населения можно списать на пандемию. В марте-апреле 2020 года в стране уже действовали ограничительные меры.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на Росстат сообщала данные смертности в Петербурге от коронавируса. Число умерших в десять раз превышает цифру, которую Смольный предоставлял в федеральный штаб по COVID-19.

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Комментарии (3)

Игорь Титов
не гуляют, потому, что прыщи, а прыщи-потому что не гуляют...какой-то замкнутый круг
Brit
В Израиле как-то была всеобщая забастовка медиков, кажется целый месяц. И тоже обратили внимание на незначительное снижение смертности в этот период.
any_5e4cfc41eb9fb
И то верно. Всё суета...
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