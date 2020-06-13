В Петербурге стали меньше жениться, разводиться, рождаться и умирать

Тотальным падением отметился Петербург в отчете Росстата, подбившего основные демографические показатели за первые четыре месяца года. У горожан поубавилось желание во всем — рождении детей, свадьбах, разводах, и только смертность осталась почти на том же уровне.
Как следует из опубликованного 13 июня отчета, в январе-апреле 2020-го на свет появилось 17,5 тысяч жителей Петербурга — на тысячу с лишним меньше того же периода в 2019-м. Число умерших тоже сократилось на 119 человек, хотя их общее количество превысило рождения на три тысячи (117%).
Бракоразводную стагнацию Росстат тоже зафиксировал. На тысячу меньше свадеб, почти на полторы тысячи меньше оформленных в ЗАГСах разлук. Если в начале прошлого года доля разводов по отношению к женитьбам составляла 78%, то в начале этого — 74%.
Отчасти инертность населения можно списать на пандемию. В марте-апреле 2020 года в стране уже действовали ограничительные меры.
Ранее «Фонтанка» со ссылкой на Росстат сообщала данные смертности в Петербурге от коронавируса. Число умерших в десять раз превышает цифру, которую Смольный предоставлял в федеральный штаб по COVID-19.