В Петербурге стали меньше жениться, разводиться, рождаться и умирать

Тотальным падением отметился Петербург в отчете Росстата, подбившего основные демографические показатели за первые четыре месяца года. У горожан поубавилось желание во всем — рождении детей, свадьбах, разводах, и только смертность осталась почти на том же уровне.



Как следует из опубликованного 13 июня отчета, в январе-апреле 2020-го на свет появилось 17,5 тысяч жителей Петербурга — на тысячу с лишним меньше того же периода в 2019-м. Число умерших тоже сократилось на 119 человек, хотя их общее количество превысило рождения на три тысячи (117%).