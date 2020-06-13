Уже сутки в Курортном районе Петербурга ведутся поиски коровы по кличке Императрица. На пути к свободе необузданную буренку не остановил даже высокий забор.



Как сообщили «Фонтанке» сотрудники казачьего хутора «Легион» 13 июня, животное сбежало, перепрыгнув через метровую ограду. В последний раз его видели у железнодорожной станции «Белоостров».

«После этого Императрица (так зовут корову, — Прим. ред.), скорее всего, убежала в лес. Диапазон поиска очень большой. Очень нужны добровольцы, которые могли бы помочь. Сейчас мы прочесываем территорию вдоль ЗСД», — сообщила «Фонтанке» работница хутора Людмила.