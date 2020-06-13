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13.06.2020 15:46
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Под Петербургом ищут шальную Императрицу. Ради свободы корова перемахнула через метровый забор

Уже сутки в Курортном районе Петербурга ведутся поиски коровы по кличке Императрица. На пути к свободе необузданную буренку не остановил даже высокий забор.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники казачьего хутора «Легион» 13 июня, животное сбежало, перепрыгнув через метровую ограду. В последний раз его видели у железнодорожной станции «Белоостров».

«После этого Императрица (так зовут корову, — Прим. ред.), скорее всего, убежала в лес. Диапазон поиска очень большой. Очень нужны добровольцы, которые могли бы помочь. Сейчас мы прочесываем территорию вдоль ЗСД», — сообщила «Фонтанке» работница хутора Людмила.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Она объяснила, что животное немного буйное из-за его неподготовленности к длительным контактам с человеком, так как к этому его только начали приучать.

По ее словам, корову не доили уже сутки, а это чревато маститом или воспалением молочной железы. При встрече с человеком буренка проявлять агрессии не должна, а приманить ее можно с помощью чего-нибудь шуршащего или просто подозвав к себе, добавила Людмила.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (4)

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