Голикова рассказала, когда Россия получит первую вакцину от COVID-19

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) могут стать первыми, кто выпустит вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом, как пишет «Интерфакс», 13 июня заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в России.