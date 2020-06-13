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13.06.2020 14:52
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Голикова рассказала, когда Россия получит первую вакцину от COVID-19

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) могут стать первыми, кто выпустит вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом, как пишет «Интерфакс», 13 июня заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в России.

По ее словам, лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо НИЦЭМ имени Гамалеи, также являются новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

Ранее сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи одними из первых испытали на себе вакцину от COVID-19. После добровольного тестирования они нашли антитела.

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Комментарии (6)

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W Bons
нада по записи и обязательно списки , чтобы рана утром и поздно вечером перекличку , причём прививку сделать обязательной и неотвратимой , как долг родине
Modest_5e4ce41f7533b
"Но эту руку мы протянем не всем, господа..." Интересно, с каких групп населения начнут прививочную компанию?
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