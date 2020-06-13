Голикова рассказала, когда Россия получит первую вакцину от COVID-19
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) могут стать первыми, кто выпустит вакцину от новой коронавирусной инфекции. Об этом, как пишет «Интерфакс», 13 июня заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь», — сказала Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в России.
По ее словам, лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо НИЦЭМ имени Гамалеи, также являются новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.
Ранее сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи одними из первых испытали на себе вакцину от COVID-19. После добровольного тестирования они нашли антитела.