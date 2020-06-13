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13.06.2020 14:23
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В Самарской области разбился легкомоторный самолет, которым управлял курсант. Вместе с ним погиб инструктор

В Самарской области разбился легкомоторный самолет, которым управлял курсант. В результате падения погиб он и инструктор. Об этом 13 июня сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Легкомоторный самолет Як-52 Самарского областного аэроклуба ДОСААФ упал с небольшой высоты в одном километре южнее поселка Октябрьский Кинельского района. Управлял машиной курсант под руководством инструктора.

«Самолетом управлял курсант второго года обучения. На борту также находился военный летчик-инструктор первого класса, стаж более 4 тысяч часов полета», - уточнили РИА Новости в областном МЧС. Самолет получил незначительные повреждения и возгорания не произошло.

По данным прокуратуры, предварительная причина падения не известна. На место происшествия также выехала военная прокуратура.

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