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13.06.2020 14:05
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Форточник украл у петербуржца воспоминания об его родителях. Пропали орден Красной звезды и медаль «За победу над Германией»

Пропажу хранящих память о родителях вещей обнаружил житель Красногвардейского района Петербурга. Их могли вынести через окно на первом этаже.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне с заявлением о краже обратился 61-летний горожанин, проживающий на Ириновском проспекте. Он заявил, что во время его отсутствия кто-то отжал стеклопакет окна и проник в его квартиру на первом этаже, откуда похитил принадлежащие умершим родителям орден Красной звезды и медаль «За победу над Германией».

По словам заявителя, также пропали два ноутбука. Общий ущерб он оценил в 15 тысяч рублей.

Полицейские приступили к поиску и задержанию преступника. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).

Орденом Красной Звезды с 1930 года награждались граждане за заслуги в деле обороны и укреплении государственной безопасности СССР. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» была учреждена в 1945 году, ей награждались военные и лица вольнонаемного штатного состава, которые принимали участие в боевых действиях или обеспечивали своей работой победу в ВОВ.

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Что у него за ноутбуки, если "Звезда" военного периода и в приличном состоянии тянет минимум на 5 тыр?
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