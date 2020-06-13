Форточник украл у петербуржца воспоминания об его родителях. Пропали орден Красной звезды и медаль «За победу над Германией»
Пропажу хранящих память о родителях вещей обнаружил житель Красногвардейского района Петербурга. Их могли вынести через окно на первом этаже.
Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне с заявлением о краже обратился 61-летний горожанин, проживающий на Ириновском проспекте. Он заявил, что во время его отсутствия кто-то отжал стеклопакет окна и проник в его квартиру на первом этаже, откуда похитил принадлежащие умершим родителям орден Красной звезды и медаль «За победу над Германией».
По словам заявителя, также пропали два ноутбука. Общий ущерб он оценил в 15 тысяч рублей.
Полицейские приступили к поиску и задержанию преступника. Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ (кража).
Орденом Красной Звезды с 1930 года награждались граждане за заслуги в деле обороны и укреплении государственной безопасности СССР. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» была учреждена в 1945 году, ей награждались военные и лица вольнонаемного штатного состава, которые принимали участие в боевых действиях или обеспечивали своей работой победу в ВОВ.