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13.06.2020 13:39
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В Петербурге установлена личность мужчины, найденного мертвым в Неве. Его искали с прошлой осени

Установлена личность мужчины, которого нашли мертвым в акватории в Невском районе Петербурга. Он пропал восемь месяцев назад.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне из воды вытащили тело Андрея Покаткина. В последний раз его видели первого октября прошлого года, когда он сел за руль служебного автомобиля Volkswagen Jetta. После его исчезновения было возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).

Прохожие обнаружили погибшего в Неве у проспекта Обуховской Обороны вечером в пятницу, 12 июня. По оценкам специалистов, тело пробыло в воде около месяца.

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