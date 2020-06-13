Петербургская пенсионерка из самоизоляции перевела мошеннику рекордную сумму. С ее счетов утекли 7,2 миллиона рублей

Обращение 67-летней жительницы Красносельского района Петербурга в полицию стало поводом для возбуждения уголовного дела. С ее счетов утекла сумма, которую обычно мошенникам удается заполучить от нескольких доверчивых пенсионеров.



Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, пожилая петербурженка переводила свои накопления в неизвестность на протяжении трех недель, с конца апреля по начало мая. Схему, к которой обратился обманщик, уже можно назвать «традиционной». Чтобы убедить пенсионерку в том, что ее банковские счета находятся в опасности, ему понадобилось сделать всего лишь один звонок. При этом в Сбербанке, сотрудником которого представился телефонный мошенник, у обманутой горожанки денег и вовсе не было. Со счетов трех других финансовых организаций на «резервные» она отправила 7,2 миллиона рублей. Опомнилась спустя два дня после последней банковской операции и пошла в полицию.