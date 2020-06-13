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13.06.2020 12:50
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Петербургская пенсионерка из самоизоляции перевела мошеннику рекордную сумму. С ее счетов утекли 7,2 миллиона рублей

Обращение 67-летней жительницы Красносельского района Петербурга в полицию стало поводом для возбуждения уголовного дела. С ее счетов утекла сумма, которую обычно мошенникам удается заполучить от нескольких доверчивых пенсионеров.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, пожилая петербурженка переводила свои накопления в неизвестность на протяжении трех недель, с конца апреля по начало мая. Схему, к которой обратился обманщик, уже можно назвать «традиционной». Чтобы убедить пенсионерку в том, что ее банковские счета находятся в опасности, ему понадобилось сделать всего лишь один звонок. При этом в Сбербанке, сотрудником которого представился телефонный мошенник, у обманутой горожанки денег и вовсе не было. Со счетов трех других финансовых организаций на «резервные» она отправила 7,2 миллиона рублей. Опомнилась спустя два дня после последней банковской операции и пошла в полицию.

Уголовное дело возбуждено по четвертой части 159 статьи УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее «Фонтанка» неоднократно писала, что в последнее время увеличилось количество преступлений, в результате которых жертвами становятся пожилые петербуржцы. Последние не только отдают мошенникам сбережения, пытаясь их уберечь, но также лишаются средств к существованию, откликаясь на просьбы разменять крупные купюры и надеясь на различного рода выплаты. Из-за большого числа заявлений от обманутых пенсионеров полиция сделала массовую рассылку с предостережениями.

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Комментарии (14)

Виктор Кочуров
Наверно, покойный муж заработал, а она жила как стрекоза (см. басню), ничего не делая, даже как дама-хозяйка. Скорее всего, и детей-советчиков не нажила. Иначе откуда такой космический идиотизм?! Мне вот тоже а этом году 67, но чтобы так вот... Не дождётесь, г-да мошеннички! )))
Maalex
Э-эх, вот скоро на пензию, а миллиончика даже одного нет, чтоб прислонить головушку на финансовую подушечку. Завидки берут.
Милая_5e4ce2f567fe8
Ничего себе накопления у пенсионерки!
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