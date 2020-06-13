Вице-премьер Голикова рассказала про пик заболеваемости коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 мая стало пиком появления новых случаев коронавируса в России.



«11 мая мы с вами уже выходили из нерабочих дней, и постепенно регионы начинали снимать ограничительные мероприятия. Это был для России, с точки зрения появления новых случаев, пик заболевания», — сказала она на брифинге в эфире телеканала «360».



Голикова отметила, что с конца марта по сегодняшний день суточный прирост заболевших сократился в 16 раз. Сегодня это 1,7–1,8% в среднем по России.

