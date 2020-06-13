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13.06.2020 12:31
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Вице-премьер Голикова рассказала про пик заболеваемости коронавирусом в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 мая стало пиком появления новых случаев коронавируса в России.

«11 мая мы с вами уже выходили из нерабочих дней, и постепенно регионы начинали снимать ограничительные мероприятия. Это был для России, с точки зрения появления новых случаев, пик заболевания», — сказала она на брифинге в эфире телеканала «360».

Голикова отметила, что с конца марта по сегодняшний день суточный прирост заболевших сократился в 16 раз. Сегодня это 1,7–1,8% в среднем по России.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

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Комментарии (1)

krasnonosov
О каком выходе на работу 11 мая она говорит, если сегодня 13 июня и большинство сидят с марта по дома без работы?
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