Вице-премьер Голикова рассказала про пик заболеваемости коронавирусом в России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 мая стало пиком появления новых случаев коронавируса в России.
«11 мая мы с вами уже выходили из нерабочих дней, и постепенно регионы начинали снимать ограничительные мероприятия. Это был для России, с точки зрения появления новых случаев, пик заболевания», — сказала она на брифинге в эфире телеканала «360».
Голикова отметила, что с конца марта по сегодняшний день суточный прирост заболевших сократился в 16 раз. Сегодня это 1,7–1,8% в среднем по России.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.