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13.06.2020 12:13
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Россиянам не нужно будет собирать справки для получения пособий и выплат

Россиян освободили от необходимости собирать справки для получения пособий и выплат. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства 13 июня.

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.

Распоряжение расширяет региональным властям доступ к информации для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

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Комментарии (4)

Павелко Алексей
Вот это он действительно ,МОЛОДЕЦ !
hal9000
Значит скоро 50 тыщ рублей дадут...надо подумать куда их истратить..
dragvs
Пособие по безработице тоже? Или все же не хотят признавать людей безработными?
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