Россиянам не нужно будет собирать справки для получения пособий и выплат

Россиян освободили от необходимости собирать справки для получения пособий и выплат. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства 13 июня.



«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в пояснительной записке.



Распоряжение расширяет региональным властям доступ к информации для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

