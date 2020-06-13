Когда лучше женщина за рулем. В Петербурге налетчик с гранатой не заметил, как от него спрятали выручку
В Петербурге налетчик с гранатой не заметил, как от него спрятали выручку.
«Бабки давай, и пива не надо», — с такой установкой пришел в лавку мужчина с гранатой, а покинул заведение с крохами. Невозмутимая продавец неохотно поделилась с ним.
В распоряжении «Фонтанки» 13 июня оказалась видеозапись налета на пивной магазин на проспекте Ударников. Его владелец обратился накануне в полицию с просьбой отловить неизвестного, наразбойничавшего на три тысячи рублей. Налет совершен неделю назад.
«Фонтанка.ру»
Преступник попросил в магазине литр светлого пива. Осмотревшись, он вытащил похожий на гранату предмет и сообщил продавцу, что выдернет чеку, если она не будет послушной.
«Руки покажи обе, бабки давай, у тебя три секунды», — потребовал неизвестный.
Не лишенная самообладания продавец опустошила два лотка слева — в них лежали самые мелкие купюры. Остальное сохранила для магазина. Деньги лежали не только в других лотках, но и под кассой.
Полиция ищет молодого мужчину ростом до 170 сантиметров. Кроме примет, остались отпечатки пальцев. Он сгребал купюры голыми руками.