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13.06.2020 12:36
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Когда лучше женщина за рулем. В Петербурге налетчик с гранатой не заметил, как от него спрятали выручку

В Петербурге налетчик с гранатой не заметил, как от него спрятали выручку.

«Бабки давай, и пива не надо», — с такой установкой пришел в лавку мужчина с гранатой, а покинул заведение с крохами. Невозмутимая продавец неохотно поделилась с ним.

В распоряжении «Фонтанки» 13 июня оказалась видеозапись налета на пивной магазин на проспекте Ударников. Его владелец обратился накануне в полицию с просьбой отловить неизвестного, наразбойничавшего на три тысячи рублей. Налет совершен неделю назад.

«Фонтанка.ру»

Преступник попросил в магазине литр светлого пива. Осмотревшись, он вытащил похожий на гранату предмет и сообщил продавцу, что выдернет чеку, если она не будет послушной.

«Руки покажи обе, бабки давай, у тебя три секунды», — потребовал неизвестный.

Не лишенная самообладания продавец опустошила два лотка слева — в них лежали самые мелкие купюры. Остальное сохранила для магазина. Деньги лежали не только в других лотках, но и под кассой.

Полиция ищет молодого мужчину ростом до 170 сантиметров. Кроме примет, остались отпечатки пальцев. Он сгребал купюры голыми руками.

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Комментарии (1)

hal9000
Дала бы ему поварешкой по лбу..унылый какой то бандит...дистрофан..сразу видно жены нет ..ветер дунет сносит с горшка..алименщик наверно еще впридачу..велика вероятность что дрочит..а продавщица тоже не замужем..вот такие тока мужики и пристают в пивнухе..вот такая у нас страна
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