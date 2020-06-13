В Петербурге налетчик с гранатой не заметил, как от него спрятали выручку.

«Бабки давай, и пива не надо», — с такой установкой пришел в лавку мужчина с гранатой, а покинул заведение с крохами. Невозмутимая продавец неохотно поделилась с ним.

В распоряжении «Фонтанки» 13 июня оказалась видеозапись налета на пивной магазин на проспекте Ударников. Его владелец обратился накануне в полицию с просьбой отловить неизвестного, наразбойничавшего на три тысячи рублей. Налет совершен неделю назад.