Вооруженный петербуржец вышел на проезжую часть на Обуховской Обороны. Пуля полетела в сторону водителя «Хендэ»

Неделю назад отпраздновавший 25-летие петербуржец отправился в отдел полиции после того, как открыл стрельбу на проезжей части в Невском районе. Теперь он рискует стать фигурантом уголовного дела.



Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне после сообщения о стрельбе у одного из домов на проспекте Обуховской Обороны полицейские задержали мужчину.

По предварительной версии, около восьми вечера он вышел на проезжую часть и начал конфликтовать с водителем автомобиля Hyundai Solaris. Затем, разбив пистолетом стекло передней двери машины, направил его на автомобилиста и нажал на курок.