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13.06.2020 11:20
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Автостоянку в Шушарах посреди ночи озарил полыхающий «Кадиллак». Камера «поймала» темную фигуру в белых перчатках

Внедорожник класса «люкс» горел в Пушкинском районе Петербурга. Машину возлюбленной бизнесмена могли поджечь, свидетельствуют записи с камеры видеонаблюдения.

Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне ночью на автостоянке в Шушарах полыхали несколько миллионов рублей, а именно — принадлежащий 34-летней гражданской супруге директора областной компании по сбору и утилизации отходов Cadillac Escalade.

Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла записи с установленной поблизости камеры видеонаблюдения. На ней видно, как к автомобилю подходит черная фигура в белых перчатках, бросает под него бутылку, после чего машина загорается.

Возбуждено уголовное дело по второй части 167 статьи УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Загорелся сельсовет
Вместе с Красным Знаменем.
Озарил колхоз "Рассвет"
Ярко-синим пламенем!
Петр Петров
долги надо отдавать!!!
Chinalove
Не гражданская супруга, а сожительница! Говорим правильно!
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