Автостоянку в Шушарах посреди ночи озарил полыхающий «Кадиллак». Камера «поймала» темную фигуру в белых перчатках

Внедорожник класса «люкс» горел в Пушкинском районе Петербурга. Машину возлюбленной бизнесмена могли поджечь, свидетельствуют записи с камеры видеонаблюдения.



Как стало известно «Фонтанке» 13 июня, накануне ночью на автостоянке в Шушарах полыхали несколько миллионов рублей, а именно — принадлежащий 34-летней гражданской супруге директора областной компании по сбору и утилизации отходов Cadillac Escalade.

Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла записи с установленной поблизости камеры видеонаблюдения. На ней видно, как к автомобилю подходит черная фигура в белых перчатках, бросает под него бутылку, после чего машина загорается.