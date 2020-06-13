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13.06.2020 10:46
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Еще 262 случая заражения коронавирусом в Петербурге. Заболеваемость пала перед анонсированным снятием ограничений

О новых случаях COVID-19 сообщает 13 июня федеральный оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 8 706 заболевших коронавирусом в 84 регионах, из них в Петербурге — 262», — уточняют в штабе.

Количество выздоровлений в городе превысило болезни — 285 человек выписаны. Часть этих пациентов может считаться условно здоровой. Новая методика Минздрава разрешает медучреждениям выписывать пациентов «на долечивание», тем самым освобождая коечный фонд. Его наличие является одним из главных условий для снятия ограничений.

Накануне в Петербурге тоже фиксировали менее 300 случаев COVID-19.

Смольный анонсировал переход к первому этапу снятия ограничений с 15 июня, хотя больницы остаются перегруженными.

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Комментарии (30)

весна идёт
И ещё одно наблюдение: очень много достаточно молодых знакомых, кто не соблюдает самоизоляцию: гуляют, шашлыки жарят, вместе набившись в одной машине ездят, общественного транспорта не избегают, маски не носят... И при этом гордо заявляют: у меня мама на самоизоляции, я ее прошу не выходить, продукты ей ношу у порога ставлю... Считают себя правильными и заботливыми. А о других мамах они подумали? Или еще одна звезда, профессор, между прочим: в начале карантина приехала из-за Италии, общалась с коллегами, студентами, по мероприятиям шастала. И при этом гордо заявляла, что маму бережет, с ней 14- древней карантин держала...
Gregory Skidan
Забавно то, что в поликлинике, с кашлем, без всяких анализов ставят диагноз - хронический бронхит.... Хронический, наверное, чтобы снять ответственность, рекомендуют сделать КТ, но направление не дают, это было ещё 2 недели назад.
Я не веду статистику и не слежу за ней, но что-то мне подсказывает, что цифры управляемые. Фонтанка уже писала ранее, что в в Питере поликлиники не хотели делать тесты тем, у кого есть симптомы. Если такая грязь делается ради голосования - ну бог этим людям судья, в любом случае, мы узнаем об этом, если вдруг появится вторая волна после 1 июля.
261874281
Полностью поддерживаю первый комментарий ! Все это специально делается! Страна загнивает изнутри ! Вирус которого стоит боятся это не "COVID-19", а - "Путин"!!! Он самый опасный вирус, от которого мы какой год не можем вылечиться !!!
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