Еще 262 случая заражения коронавирусом в Петербурге. Заболеваемость пала перед анонсированным снятием ограничений

О новых случаях COVID-19 сообщает 13 июня федеральный оперативный штаб.



«За последние сутки в России выявлено 8 706 заболевших коронавирусом в 84 регионах, из них в Петербурге — 262», — уточняют в штабе.

Количество выздоровлений в городе превысило болезни — 285 человек выписаны. Часть этих пациентов может считаться условно здоровой. Новая методика Минздрава разрешает медучреждениям выписывать пациентов «на долечивание», тем самым освобождая коечный фонд. Его наличие является одним из главных условий для снятия ограничений.