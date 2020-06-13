Франция открывает границы для жителей Евросоюза с 15 июня, но некоторым придется две недели провести в изоляции

Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из стран ЕС и некоторых других европейских государств, сообщается в совместном коммюнике глав МИД и МВД страны.



«Учитывая благоприятное развитие санитарной ситуации во Франции и в Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии, Франция снимает с 00:00 15 июня все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенных для борьбы с пандемией COVID-19», — говорится в коммюнике, которое 13 июня приводит РБК.

