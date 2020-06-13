Солнечно и комфортно. В Петербурге столбики термометров поднимутся выше нормы

«Солнечно и комфортно», — так охарактеризовал погоду в северной столице ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Своим прогнозом на 13 июня он поделился в социальной сети Facebook.



По словам синоптика, в наступившую субботу город останется во власти антициклона. Температурный фон будет на 1-2 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.

В целом ожидается малооблачная и сухая погода. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.