В Казани взорвался резервуар с газом. В городе ввели режим ЧС
Взрыв сжиженного газа произошел в наземном газохранилище в Казани в ночь на 13 июня. В результате происшествия пострадали три человека, один погиб. В городе ввели режим ЧС, сообщает издание Inkazan со ссылкой на республиканский главк МЧС.
Пожар возник в резервуаре объемом 170 куб м. По сообщению МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние резервуары (в одной группе резервуаров по восемь емкостей).
Тушение пожара продолжается уже несколько часов, в нем принимают участие 199 человек и 58 единиц техники, в том числе вертолет и пожарный поезд. В МЧС сообщили, что угрозы населению нет, так как станция находится за пределами жилой застройки.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.