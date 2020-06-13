Взрыв сжиженного газа произошел в наземном газохранилище в Казани в ночь на 13 июня. В результате происшествия пострадали три человека, один погиб. В городе ввели режим ЧС, сообщает издание Inkazan со ссылкой на республиканский главк МЧС.



Пожар возник в резервуаре объемом 170 куб м. По сообщению МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние резервуары (в одной группе резервуаров по восемь емкостей).