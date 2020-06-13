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13.06.2020 10:14
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В Казани взорвался резервуар с газом. В городе ввели режим ЧС

Взрыв сжиженного газа произошел в наземном газохранилище в Казани в ночь на 13 июня. В результате происшествия пострадали три человека, один погиб. В городе ввели режим ЧС, сообщает издание Inkazan со ссылкой на республиканский главк МЧС.

Пожар возник в резервуаре объемом 170 куб м. По сообщению МЧС, существовала угроза распространения огня на соседние резервуары (в одной группе резервуаров по восемь емкостей).

Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

Тушение пожара продолжается уже несколько часов, в нем принимают участие 199 человек и 58 единиц техники, в том числе вертолет и пожарный поезд. В МЧС сообщили, что угрозы населению нет, так как станция находится за пределами жилой застройки.

Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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