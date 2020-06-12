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12.06.2020 23:03
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«По улицам ходила большая крокодила». Найденные в Корее следы «выдали» двуногость предка крокодила

Большие хорошо сохранившиеся следы крокодиломорфа Batrachopus раннего мелового периода обнаружены в Южной Корее. Длина отпечатков составляет 18-24 сантиметра, сообщая ученым о длине тела животного вплоть до трех метров.

Как пишет журнал Nature Research, в этой находке особенно удивительно отсутствие отпечатков передних лап крокодиломорфа — при хорошо сохранившихся отпечатках задних с отпечатками кожи. Это доказывает, что животное передвигалось на двух лапах. Потому этого предка крокодила назвали Batrachopus grandis, хотя его физических останков пока не обнаружено.

«Они передвигались так же, как и динозавры, но следы оставлены не динозаврами, - рассказывает Би-би-си профессор Kyung Soo Kim национального университета образования из южнокорейского города Чинджу. - Динозавры и их потомки из птичьих наступали на пальцы. Крокодилы же наступали на всю ступню, оставляя ясные следы пяток, как люди».

Новая находка поможет разрешить научный спор: на другой локации неподалеку ученые ранее уже находили следы некоего двуногого — но тогда его отнесли к птерозаврам.

Раннемеловая эпоха началась около 145 миллионов лет назад и закончилась 100,5 млн лет назад.

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Комментарии (1)

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Жена интересуется: там рядом отпечатки чебурашечьих пальцев или ушей не были найдены?
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