«По улицам ходила большая крокодила». Найденные в Корее следы «выдали» двуногость предка крокодила

Как пишет журнал Nature Research, в этой находке особенно удивительно отсутствие отпечатков передних лап крокодиломорфа — при хорошо сохранившихся отпечатках задних с отпечатками кожи. Это доказывает, что животное передвигалось на двух лапах. Потому этого предка крокодила назвали Batrachopus grandis, хотя его физических останков пока не обнаружено.

Большие хорошо сохранившиеся следы крокодиломорфа Batrachopus раннего мелового периода обнаружены в Южной Корее. Длина отпечатков составляет 18-24 сантиметра, сообщая ученым о длине тела животного вплоть до трех метров.

«Они передвигались так же, как и динозавры, но следы оставлены не динозаврами, - рассказывает Би-би-си профессор Kyung Soo Kim национального университета образования из южнокорейского города Чинджу. - Динозавры и их потомки из птичьих наступали на пальцы. Крокодилы же наступали на всю ступню, оставляя ясные следы пяток, как люди».



Новая находка поможет разрешить научный спор: на другой локации неподалеку ученые ранее уже находили следы некоего двуногого — но тогда его отнесли к птерозаврам.



Раннемеловая эпоха началась около 145 миллионов лет назад и закончилась 100,5 млн лет назад.

