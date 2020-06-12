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12.06.2020 22:15
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Российская национальная библиотека пустит читателей уже через неделю — но по записи

Российская национальная библиотека (РНБ) 12 июня на своем сайте объявила о скором возобновлении работы.

«Российская национальная библиотека планирует постепенно возобновлять работу с читателями в помещениях библиотеки, - сказано в сообщении. - 20 июня планируется открыть доступ читателей в ограниченном режиме по предварительной записи».

В учреждении сообщают, что предварительная запись откроется 16 июня. Но каким образом можно будет записаться, и на какое время, - пока неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что уже в середине июля может открыться Эрмитаж. Также губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал фестиваль «Звезды белых ночей» 20 июня в Мариинском театре.

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Комментарии (1)

hal9000
А мне зачем это знать..всеравно у них нет второй части Поэтики Аристотеля..я везде ее ищу..думаю она у евреев гдето припрятана..ну да ладно всеравно найду..а если серьезно..ну что там у них читать..Мурзилку если тока..или веселые картинки..я уже все прочитал поэтому мне до лампочки древние рукописи они не дают читать..пусть они хоть че хошь открывают и закрывают двадцать раз..
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