Российская национальная библиотека пустит читателей уже через неделю — но по записи

Российская национальная библиотека (РНБ) 12 июня на своем сайте объявила о скором возобновлении работы.



«Российская национальная библиотека планирует постепенно возобновлять работу с читателями в помещениях библиотеки, - сказано в сообщении. - 20 июня планируется открыть доступ читателей в ограниченном режиме по предварительной записи».



В учреждении сообщают, что предварительная запись откроется 16 июня. Но каким образом можно будет записаться, и на какое время, - пока неизвестно.



Напомним, ранее стало известно, что уже в середине июля может открыться Эрмитаж. Также губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал фестиваль «Звезды белых ночей» 20 июня в Мариинском театре.

