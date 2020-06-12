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12.06.2020 21:52
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«Дубай наш»: самый высокий небоскреб мира окрасился в цвета российского флага

Самое высокое здание на планете — небоскреб «Бурдж-Халифа» - окрасился по всей своей 828-метровой высоте в цвета российского флага. Видео размещено в официальном аккаунте достопримечательности в Instagram.

«Бурдж-Халифа освещена в честь Дня России. Желаем нашему русскому сообществу хорошего праздника!», - гласит подпись.

Небоскреб «Бурдж-Халифа», построенный в Дубае, принадлежит инвестиционной компании Emaar Properties — именно это означают буквы на видео.

Впрочем, сегодня россиян с праздником уже поздравили с еще более высокой точки — с МКС. Привет землянам оттуда вместе с наилучшими пожеланиями передал в том числе «петербургский космонавт» Иван Вагнер.

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Комментарии (5)

261009351
Ну позорище эмиратам...
kоt-obormot
Россияниным есть чем гордиться! Ура граждане. Да здравствует поплавки, или плавки? А один чОрт, главное что нас везде боятся, и уважают!
Философ (не тролль)
Останкинскую телебашню тоже осветили, но не всю, хотя похоже технология та же.
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