«Дубай наш»: самый высокий небоскреб мира окрасился в цвета российского флага
Самое высокое здание на планете — небоскреб «Бурдж-Халифа» - окрасился по всей своей 828-метровой высоте в цвета российского флага. Видео размещено в официальном аккаунте достопримечательности в Instagram.
«Бурдж-Халифа освещена в честь Дня России. Желаем нашему русскому сообществу хорошего праздника!», - гласит подпись.
Небоскреб «Бурдж-Халифа», построенный в Дубае, принадлежит инвестиционной компании Emaar Properties — именно это означают буквы на видео.
Впрочем, сегодня россиян с праздником уже поздравили с еще более высокой точки — с МКС. Привет землянам оттуда вместе с наилучшими пожеланиями передал в том числе «петербургский космонавт» Иван Вагнер.