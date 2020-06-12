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12.06.2020 22:48
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Петербуржцев удивил бал с танцами и объятиями на балконе отеля Four Seasons. Организатор призывал «спасать мир, не выходя из дома»

Докоронавирусный стиль жизни постепенно возвращается не только на петербургские улицы. Вечером 12 июня горожан удивила музыка и танцы на балконе отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, 1. Как выяснила «Фонтанка», бал с дресс-кодом, объятиями и поцелуями организовал московский ювелир Пётр Аксёнов. Хотя еще в начале апреля мастер с более чем 56 тысячами подписчиков в Instagram призывал «спасти мир, не выходя из дома».

«Прям ковид-пати, как в прошлые времена», – прокомментировал читатель Михаил, который заснял происходящее в особняке Лобановых-Ростовских со стороны Адмиралтейского проспекта. С улицы видно, что, пока мужчины в пиджаках и белых рубашках на втором этаже разговаривают между собой, другие гости обнимаются, веселятся и танцуют.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Снимки и видео подготовки к торжеству в пятницу утром в Stories в своём Instagram выложил сам ювелир Пётр Аксёнов. На кадрах видны и его гости, которых ко входу в особняк подвезли на машинах, и девушки в стилизованных платьях.

сторис в Instagram / axenoff

Отметим, празднество нашло отражение и в аккаунтах некоторых гостей в Instagram — например, моделей.

сторис в Instagram / nicobossco

Как следует из публикаций, вечеринка с цветами и украшениями планировалась давно. «Билеты куплены, фрак белый сшит, перчатки и маски тоже! Жди меня мой любимый Петербург» – написал Аксёнов на прошлой неделе и отметил аккаунт отеля Four Seasons. При этом напомнил, что «двери прекрасного дворца Северной столицы» откроются 10 июня. Шло ли праздненство в «доме со львами» несколько дней или даты решили немного сдвинуть и встретиться 12 июня, не сообщается. Авторских масок петербуржцы у гостей праздника не заметили.

Подобные торжества, согласно сводкам журнала Tatler, ювелир устраивает регулярно как часть презентации своих новых коллекций. Так, год назад он пригласил знакомых на двухдневный бал, который проходил и в Эрмитаже, и в Императорской певческой капелле, и в отеле Kempinski Moika 22.

В апреле этого года Пётр Аксёнов призывал всех подписчиков сократить социальные контакты из-за пандемии коронавируса и вместе с ним «спасать мир, не выходя из дома».

«Что мы можем сделать сейчас? Мы должны оставаться дома – это непросто, но мы стараемся. Может быть, что-то еще? Пенсионеры не всегда могут выйти из дома за продуктами. Часть людей постоянно нуждается в лечении и уходе, их жизнь давно ограничена четырьмя стенами. Врачи продолжают выходить на работу, и у них уже сейчас заканчиваются средства защиты», – анализировал происходящее он и просил «помогать бесконтактно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Что мы можем сделать сейчас? Мы должны оставаться дома – это непросто, но мы стараемся. Может быть, что-то еще? Пенсионеры не всегда могут выйти из дома за продуктами. Часть людей постоянно нуждается в лечении и уходе, их жизнь давно ограничена четырьмя стенами. Врачи продолжают выходить на работу, и у них уже сейчас заканчиваются средства защиты. Возможно, сейчас самое время сделать что-то большее, чем оставаться в квартире. Каждый может спасти мир… не выходя из дома! Помогайте во все времена. Помогайте бесконтактно. Не обязательно выбирать – помогайте всем, кто ждет поддержки сегодня.Активная ссылка в шапке моего профиля🙏🏻 и фонда @pravmir.fond 😇

Публикация от Petr Axenoff (@axenoff)

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

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hal9000
Новостей в городе чтоли больше нет..у меня на балконах постоянно пьяные чето там делают..лучшеб Путин или мишустин пофиг кто из них выписали бы чек по 50 тыщ рублей..мне как раз срочно нужен полтинник..
kоt-obormot
Щемись крепостные - баре гуляют.
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