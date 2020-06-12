Петербуржцев удивил бал с танцами и объятиями на балконе отеля Four Seasons. Организатор призывал «спасать мир, не выходя из дома»

Докоронавирусный стиль жизни постепенно возвращается не только на петербургские улицы. Вечером 12 июня горожан удивила музыка и танцы на балконе отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте, 1. Как выяснила «Фонтанка», бал с дресс-кодом, объятиями и поцелуями организовал московский ювелир Пётр Аксёнов. Хотя еще в начале апреля мастер с более чем 56 тысячами подписчиков в Instagram призывал «спасти мир, не выходя из дома».

«Прям ковид-пати, как в прошлые времена», – прокомментировал читатель Михаил, который заснял происходящее в особняке Лобановых-Ростовских со стороны Адмиралтейского проспекта. С улицы видно, что, пока мужчины в пиджаках и белых рубашках на втором этаже разговаривают между собой, другие гости обнимаются, веселятся и танцуют.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Снимки и видео подготовки к торжеству в пятницу утром в Stories в своём Instagram выложил сам ювелир Пётр Аксёнов. На кадрах видны и его гости, которых ко входу в особняк подвезли на машинах, и девушки в стилизованных платьях.

сторис в Instagram / axenoff

Отметим, празднество нашло отражение и в аккаунтах некоторых гостей в Instagram — например, моделей.



сторис в Instagram / nicobossco

Как следует из публикаций, вечеринка с цветами и украшениями планировалась давно. «Билеты куплены, фрак белый сшит, перчатки и маски тоже! Жди меня мой любимый Петербург» – написал Аксёнов на прошлой неделе и отметил аккаунт отеля Four Seasons. При этом напомнил, что «двери прекрасного дворца Северной столицы» откроются 10 июня. Шло ли праздненство в «доме со львами» несколько дней или даты решили немного сдвинуть и встретиться 12 июня, не сообщается. Авторских масок петербуржцы у гостей праздника не заметили.

Подобные торжества, согласно сводкам журнала Tatler, ювелир устраивает регулярно как часть презентации своих новых коллекций. Так, год назад он пригласил знакомых на двухдневный бал, который проходил и в Эрмитаже, и в Императорской певческой капелле, и в отеле Kempinski Moika 22.

