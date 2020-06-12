Георадар помог археологам изучить древний город под Римом, не начиная раскопок. Метод называют революционным
Археологи сумели, не прибегая к раскопкам, зафиксировать целый город, со всей его планировкой, вплоть до водопровода, в 50 километрах к северу от Рима. Метод, который они применили, по мнению ученых, способен кардинально изменить подход к изучению древних городов.
Об исследовании рассказывается на сайте Кембриджского университета — именно его специалисты, совместно с учеными Гента, смогли составить полную карту римского города, который называется Фалерии Нови (Falerii Novi).
Archaeologists have revealed an entire Roman city without any digging. Their approach could revolutionise the study of ancient settlements.https://t.co/AUQWx6PtXe#archaeology #GPR #RemoteSensing— Sunrise At The Sky (@SunriseAtTheSky) June 11, 2020
Археологи применили георадар. Как и обычный импульсный радар, он излучает электромагнитные волны, которые отражаются от объектов, и георадар записывает приходяшее «эхо». Археологи протащили радар над всей территорией древнего города, делая замеры каждые 12,5 сантиметров. К слову, площадь Фалерии Нови — порядка 30 гектар, что вдвое меньше Помпей.
Фалерии Нови был основан в третьем веке до нашей эры и дожил до Средневековья (примерно до 700 года). О нем сохранились свидетельства, он не был застроен современными зданиями, и даже был исследован другими неинвазивными методами, включая магнитометрию — но георадар дал куда более подробную информацию.
Интересно, что обнаруженные учеными здания храма, рынка и банного комплекса были более изысканными, чем обычно ждут ученые от маленького городка. Возможно, это изменит представления о римской городской архитектуре.
Еще одна интересная находка: водопроводные трубы в городе ведут не только под улицами, как обычно, но и под кварталами зданий.
«Восхищает открывшаяся возможность использовать георадар при исследовании других городов, таких как Милет в Турции, Никополис в Греции или Кирена в Ливии, - оценил итоги работ профессор Кембриджского университета Мартин Миллет. - Нам еще так много надо узнать о жизни в римских городах, и эта технология открывает беспрецедентные возможности».