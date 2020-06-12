Об исследовании рассказывается на сайте Кембриджского университета — именно его специалисты, совместно с учеными Гента, смогли составить полную карту римского города, который называется Фалерии Нови (Falerii Novi).

Археологи сумели, не прибегая к раскопкам, зафиксировать целый город, со всей его планировкой, вплоть до водопровода, в 50 километрах к северу от Рима. Метод, который они применили, по мнению ученых, способен кардинально изменить подход к изучению древних городов.

Археологи применили георадар. Как и обычный импульсный радар, он излучает электромагнитные волны, которые отражаются от объектов, и георадар записывает приходяшее «эхо». Археологи протащили радар над всей территорией древнего города, делая замеры каждые 12,5 сантиметров. К слову, площадь Фалерии Нови — порядка 30 гектар, что вдвое меньше Помпей.

Фалерии Нови был основан в третьем веке до нашей эры и дожил до Средневековья (примерно до 700 года). О нем сохранились свидетельства, он не был застроен современными зданиями, и даже был исследован другими неинвазивными методами, включая магнитометрию — но георадар дал куда более подробную информацию.



Интересно, что обнаруженные учеными здания храма, рынка и банного комплекса были более изысканными, чем обычно ждут ученые от маленького городка. Возможно, это изменит представления о римской городской архитектуре.



Еще одна интересная находка: водопроводные трубы в городе ведут не только под улицами, как обычно, но и под кварталами зданий.



«Восхищает открывшаяся возможность использовать георадар при исследовании других городов, таких как Милет в Турции, Никополис в Греции или Кирена в Ливии, - оценил итоги работ профессор Кембриджского университета Мартин Миллет. - Нам еще так много надо узнать о жизни в римских городах, и эта технология открывает беспрецедентные возможности».

