Огонь в палате центра Бехтерева развёл пациент. Пожаром заинтересовалась прокуратура

Причиной пожара в медицинском исследовательском центре на улице Бехтерева мог стать поджог. Как сообщает прокуратура Невского района, огонь около 14 часов дня 12 июня развёл 24-летний пациент. Молодой человек страдает психическим расстройством.



«В результате поджога никто не пострадал, нанесён ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тыс. рублей», — говорится на сайте ведомства.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 167 статьи УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога. Расследованием занимается следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.