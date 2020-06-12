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12.06.2020 20:12
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Огонь в палате центра Бехтерева развёл пациент. Пожаром заинтересовалась прокуратура

Причиной пожара в медицинском исследовательском центре на улице Бехтерева мог стать поджог. Как сообщает прокуратура Невского района, огонь около 14 часов дня 12 июня развёл 24-летний пациент. Молодой человек страдает психическим расстройством.

«В результате поджога никто не пострадал, нанесён ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тыс. рублей», — говорится на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 167 статьи УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога. Расследованием занимается следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, огонь полчаса тушили шесть пожарных машин. Ни пациенты, ни врачи не пострадали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

261254291
Есть ущерб, должно быть дело.
Откуда у психа спички или зажигалка? Недосмотр персонала
Елена31101977
Уголовное дело против кого? Против человека, страдающего психическим расстройством? Ну я конечно, не юрист, и не врач, но не трудно ли у них будет с признанием вменяемости? Ситуация анекдотическая какая то.
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