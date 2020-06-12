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12.06.2020 19:31
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Пожар вспыхнул в многоэтажке на Гражданском. Огонь поглотил балкон

Квартира в многоэтажке на Гражданском проспекте, 130, к. 4, загорелась вечером 12 июня. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

От пламени в квартире на втором этаже выбило стёкла. Огонь был виден в окнах со стороны двора. Он полностью охватил балкон.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В МЧС по Петербургу и области сообщили, что возгорание в трёхкомнатной квартире в комнате размером 15 кв. м произошло около 17:22. Через 20 минут пожар ликвидировали. О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (2)

sakorol
ничего себе на Гражданке многоэтажки , аж 5 этажей
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