Квартира в многоэтажке на Гражданском проспекте, 130, к. 4, загорелась вечером 12 июня. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.



От пламени в квартире на втором этаже выбило стёкла. Огонь был виден в окнах со стороны двора. Он полностью охватил балкон.