Пожар вспыхнул в многоэтажке на Гражданском. Огонь поглотил балкон
Квартира в многоэтажке на Гражданском проспекте, 130, к. 4, загорелась вечером 12 июня. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
От пламени в квартире на втором этаже выбило стёкла. Огонь был виден в окнах со стороны двора. Он полностью охватил балкон.
В МЧС по Петербургу и области сообщили, что возгорание в трёхкомнатной квартире в комнате размером 15 кв. м произошло около 17:22. Через 20 минут пожар ликвидировали. О пострадавших не сообщается.