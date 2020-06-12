Глава Минздрава: Говорить о переходе к нормальной жизни еще рано. Жара не поможет против коронавируса

«Пока все-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано. Конечно же, говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно», — уточнил Мурашко (цитата по ТАСС ).

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что жара, судя по зарубежному опыту, не приводит к снижению активности коронавируса. Что касается планирования отпуска, то всегда надо быть готовым к тому, что поездку придется отменить.



«Мы видим, что ситуация меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья», — пояснил Мурашко.

