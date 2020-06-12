Глава Минздрава: Говорить о переходе к нормальной жизни еще рано. Жара не поможет против коронавируса
Масочный режим должен сохраняться по всей России, несмотря на постепенное снятие ограничений. Об этом 12 июня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».
Он подчеркнул, что популяционный иммунитет в России пока не сформирован.
«Пока все-таки говорить о снятии ограничений, о переходе к нормальному, спокойному образу жизни все-таки рано. Конечно же, говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно», — уточнил Мурашко (цитата по ТАСС).
Кроме того, глава Минздрава рассказал, что жара, судя по зарубежному опыту, не приводит к снижению активности коронавируса. Что касается планирования отпуска, то всегда надо быть готовым к тому, что поездку придется отменить.
«Мы видим, что ситуация меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья», — пояснил Мурашко.