Российские знаменитости получат призы за уборку мусора. Первой стала петербургская певица Женя Любич

Всероссийская премия борцов с мусором набирает обороты: в акции уже приняли участие более 150 россиян, а также российские звёзды. Первый знаменитый участник — петербургская певица Женя Любич.



Организаторы решили открыть в рамках Всероссийской премии борцов с мусором специальную номинацию для знаменитостей. Об этом 12 июня в группе «Благотворительность ВКонтакте» в ходе прямого эфира рассказали сама Женя Любич и основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.



Всероссийская премия борцов с мусором стартовала 5 июня. За неделю в ней поучаствовало более 150 человек, в том числе мэр Вологды Сергей Воропанов и петербургская фотомодель Ольга Альберти. В рамках акции россияне выходят на улицу в одиночку или семьями, убирают мусор и публикуют фото и видео «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #боймусору. Организаторы премии составляют онлайн-рейтинг, лучшие получат призы. Промежуточные итоги будут обнародованы в ходе прямого эфира.



«Меня долгое время расстраивало то, что творится с мусором в наших головах и как следствие — вокруг. Накопилось достаточно сильное негодование, которое, к счастью, удалось направить в мирное русло. В какой-то момент я просто подумала: «А что лично я могу сделать для изменения этой ситуации уже сейчас?». После этого во время прогулок за городом, в парке, на заливе я периодически начала собирать мусор, который попадается на глаза. Кроме того, я уже много лет занимаюсь раздельным сбором мусора, и я очень радуюсь тому, что все большее количество людей тоже начинает это делать. Я готова сделать все что угодно, лишь бы в нашей стране появилась нормальная система раздельного сбора мусора и его переработки. Я очень хочу, чтобы мы все как можно более осознанно подошли к этому вопросу», — сказала Женя Любич.



В борьбу с мусором вступили и представители бизнеса, в частности сотрудники одной из крупнейших торговых сетей и российской социальной сети.

