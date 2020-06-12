За время пандемии коронавирусом в Петербурге заболели больше 20 младенцев. Один из них — внутриутробно

Такие данные 12 июня привела врач-неонатолог, замглавврача Детской городской больницы № 1 Юлия Горелик. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе больницы, по данным за последние три месяца, положительный тест на коронавирус был зафиксирован примерно у 20 младенцев, почти все они переносят болезнь только как носители. Обусловлено это тем, что в некоторых случаях тесты матери поступают не сразу, время ожидания новорожденный проводит с ней в одной палате и как раз в этот период заражается. «Приказа о том, что мы должны забирать ребенка, если у матери непонятен статус заражения, не существует, а значит, возможно инфицирование в случае наличия коронавируса у родительницы», — отметили в больнице. Там также добавили, что если роды начинаются у больной коронавирусом женщины, то новорожденного сразу уносят в отдельный бокс.

Около 200 беременных жительниц Петербурга в период пандемии заразились коронавирусом. 20 новорожденных были инфицированы от матери.

Однако есть и тяжелые случаи заболевания, связанные с общим состоянием младенца. Так, известен случай в Петербурге, когда малыш заразился внутриутробно, он родился недоношенным. Сейчас за его жизнь борются врачи ДГБ № 1.



В Северной столице зафиксированы порядка 200 случаев заражения беременных женщин, лишь один из которых — смертельный. Девушка приехала в город из стран СНГ и не состояла на учете.

