За время пандемии коронавирусом в Петербурге заболели больше 20 младенцев. Один из них — внутриутробно
Около 200 беременных жительниц Петербурга в период пандемии заразились коронавирусом. 20 новорожденных были инфицированы от матери.
Такие данные 12 июня привела врач-неонатолог, замглавврача Детской городской больницы
Однако есть и тяжелые случаи заболевания, связанные с общим состоянием младенца. Так, известен случай в Петербурге, когда малыш заразился внутриутробно, он родился недоношенным. Сейчас за его жизнь борются врачи ДГБ
В Северной столице зафиксированы порядка 200 случаев заражения беременных женщин, лишь один из которых — смертельный. Девушка приехала в город из стран СНГ и не состояла на учете.