FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 16:37
7
Печать

За время пандемии коронавирусом в Петербурге заболели больше 20 младенцев. Один из них — внутриутробно

Около 200 беременных жительниц Петербурга в период пандемии заразились коронавирусом. 20 новорожденных были инфицированы от матери.

Такие данные 12 июня привела врач-неонатолог, замглавврача Детской городской больницы № 1 Юлия Горелик. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе больницы, по данным за последние три месяца, положительный тест на коронавирус был зафиксирован примерно у 20 младенцев, почти все они переносят болезнь только как носители. Обусловлено это тем, что в некоторых случаях тесты матери поступают не сразу, время ожидания новорожденный проводит с ней в одной палате и как раз в этот период заражается. «Приказа о том, что мы должны забирать ребенка, если у матери непонятен статус заражения, не существует, а значит, возможно инфицирование в случае наличия коронавируса у родительницы», — отметили в больнице. Там также добавили, что если роды начинаются у больной коронавирусом женщины, то новорожденного сразу уносят в отдельный бокс.

Однако есть и тяжелые случаи заболевания, связанные с общим состоянием младенца. Так, известен случай в Петербурге, когда малыш заразился внутриутробно, он родился недоношенным. Сейчас за его жизнь борются врачи ДГБ № 1.

В Северной столице зафиксированы порядка 200 случаев заражения беременных женщин, лишь один из которых — смертельный. Девушка приехала в город из стран СНГ и не состояла на учете.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

yulyaem
Очень жаль таких маленьких деток
Василий Марущак
Я не могу понять как это могло произойти, ведь все бутики, парки, рестораны, и парикмахерские закрыты.
Скажите, КАК ???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний