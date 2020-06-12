На газоне возле жилого дома во Фрунзенском районе Петербурга лопнула труба с горячей водой. Теплоэнергетики обещают переключить потребителей на резервные схемы.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», фонтан сотрудники увидели в час дня 12 июня возле дома 12 по улице Ярослава Гашека. Через полчаса вытекание локализовали и начали ремонт. По словам представителя компании, дефект не скажется на потребителях, горячую воду в краны пустят по резервной схеме.



Фонтан засняли очевидцы, судя по кадрам, вода под напором доставала до уровня окон второго этажа.

