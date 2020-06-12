FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 16:25
3
Печать

Агрегатор такси «Везет» назвал запрет на сделку с «Яндексом» «равным гуманитарной катастрофе» для водителей

Агрегатор такси «Везет» «неприятно удивлен» решением Федеральной антимонопольной службы о запрете на сделку «Яндексом» и считает, что конкуренция бы не пострадала. Об этом 12 июня сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.

Как указала ФАС в своем решении, совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынке после объединения могла составить до 70 % по всей РФ (более 80 % в 19 регионах и более 50 % в 32 регионах). В «Везет» уверены, что доля бы не превысила 50 %. Причем в компании считают, что ФАС может зарегистрировать сделку, после которой доля составит и более половины рынка. «Это скорее сложившаяся практика регулятора в сделках индустриальной (а не цифровой) экономики», — подчеркнули в «Везет».

По мнению компании, антимонопольщики должны учесть «социальный эффект от согласования сделки». В «Везет» уверены, что в результате объединения могло вырасти качество обслуживания, а тарифы бы стали более гибкими. Водители смогли бы больше зарабатывать «за счет увеличения полезного времени нахождения на линии». «Сделка поддержала бы рабочие места, повысила бы цифровизацию регионов и позволила бы компаниям выйти на международные рынки», — заявили в «Везет».

В месяц на компанию, по ее собственным подсчетам, работает около 250 тыс. водителей, для которых отказ в сделке «равен гуманитарной катастрофе», подчеркнули в агрегаторе.

Напомним, ФАС отказала «Яндексу» в покупке одного из крупнейших конкурентов накануне, 11 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261871721
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительcкие фото и видео.. ➜ https://is.gd/21xxxx
Ар. Седов
С доводами Агрегатора не могу согласится.
Повышение качества обслуживания и повышение времени полезного нахождения на линии несовместимы. Приведу простой пример. Водитель Таксовичкоф за 12 часов нахождения на линии делает 12-14 заказов, стоимость заказа, в среднем, 350-370 руб. Валовая выручка таким образом от 4 200 до 5 120 руб. Примерно 1000 забирает агрегатор, ещё 1000 - бензин и 200 руб. мойка. Итого на руки от 2200 до 3000 руб.. Запоминаем цифры и следим за руками)
Такси Яндекс и Везёт за те же 12 часов делают от 25 до 35 заказов. То есть минимум в два раза больше, Карл. Вы думаете у них выручка больше? Вовсе нет. Также от 4500 до 6000. И примерно столько же на руки: 2000 - 3000 руб. При этом паузы между заказами меньше, а полезного времени нахождения на маршруте больше. А денег? А денег столько же. Это хрень). Качество обеспечивается не объемом работы, а профессиональной работой и достойной оплатой. А агрегатора на это плевать, поскольку ему все равно с какой цены брать свой %
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний