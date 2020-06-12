Агрегатор такси «Везет» назвал запрет на сделку с «Яндексом» «равным гуманитарной катастрофе» для водителей
Агрегатор такси «Везет» «неприятно удивлен» решением Федеральной антимонопольной службы о запрете на сделку «Яндексом» и считает, что конкуренция бы не пострадала. Об этом 12 июня сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.
Как указала ФАС в своем решении, совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынке после объединения могла составить до
По мнению компании, антимонопольщики должны учесть «социальный эффект от согласования сделки». В «Везет» уверены, что в результате объединения могло вырасти качество обслуживания, а тарифы бы стали более гибкими. Водители смогли бы больше зарабатывать «за счет увеличения полезного времени нахождения на линии». «Сделка поддержала бы рабочие места, повысила бы цифровизацию регионов и позволила бы компаниям выйти на международные рынки», — заявили в «Везет».
В месяц на компанию, по ее собственным подсчетам, работает около 250 тыс. водителей, для которых отказ в сделке «равен гуманитарной катастрофе», подчеркнули в агрегаторе.
Напомним, ФАС отказала «Яндексу» в покупке одного из крупнейших конкурентов накануне, 11 июня.