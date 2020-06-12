Агрегатор такси «Везет» назвал запрет на сделку с «Яндексом» «равным гуманитарной катастрофе» для водителей

Агрегатор такси «Везет» «неприятно удивлен» решением Федеральной антимонопольной службы о запрете на сделку «Яндексом» и считает, что конкуренция бы не пострадала. Об этом 12 июня сообщает Forbes со ссылкой на заявление компании.



Как указала ФАС в своем решении, совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынке после объединения могла составить до 70 % по всей РФ (более 80 % в 19 регионах и более 50 % в 32 регионах). В «Везет» уверены, что доля бы не превысила 50 % . Причем в компании считают, что ФАС может зарегистрировать сделку, после которой доля составит и более половины рынка. «Это скорее сложившаяся практика регулятора в сделках индустриальной (а не цифровой) экономики», — подчеркнули в «Везет».

