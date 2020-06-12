В Невском районе загорелся центр Бехтерева. На место приехали шесть пожарных машин
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Спасатели тушили пожар на четвертом этаже медицинского исследовательского центра на улице Бехтерева в Петербурге. Выгорело служебное помещение.
Как 12 июня сообщает региональное управление МЧС, полыхнуло после двух часов дня. Огонь занял площадь в 10 квадратных метров, спасатели, 24 человека, справились с ликвидацией за полчаса. Обошлось без пострадавших. По неподтвержденной информации, эвакуированы были пять медиков.
Дозвониться до представителей центра «Фонтанке» не удалось.
Спасатели тушили пожар на четвертом этаже медицинского исследовательского центра на улице Бехтерева в Петербурге. Выгорело служебное помещение.
Как 12 июня сообщает региональное управление МЧС, полыхнуло после двух часов дня. Огонь занял площадь в 10 квадратных метров, спасатели, 24 человека, справились с ликвидацией за полчаса. Обошлось без пострадавших. По неподтвержденной информации, эвакуированы были пять медиков.
Дозвониться до представителей центра «Фонтанке» не удалось.