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12.06.2020 15:12
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В Невском районе загорелся центр Бехтерева. На место приехали шесть пожарных машин

Спасатели тушили пожар на четвертом этаже медицинского исследовательского центра на улице Бехтерева в Петербурге. Выгорело служебное помещение.

Как 12 июня сообщает региональное управление МЧС, полыхнуло после двух часов дня. Огонь занял площадь в 10 квадратных метров, спасатели, 24 человека, справились с ликвидацией за полчаса. Обошлось без пострадавших. По неподтвержденной информации, эвакуированы были пять медиков.

Дозвониться до представителей центра «Фонтанке» не удалось.

© Фонтанка.Ру

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