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12.06.2020 14:32
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Жена президента Украины заболела коронавирусом. Елена Зеленская лечится дома

Жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. О положительном тесте первой леди страны на COVID-19 12 июня сообщает офис главы государства в Facebook.

Елена Зеленская
Елена ЗеленскаяФото: администрация президента Украины

В сообщении уточняется, что жена Владимира Зеленского чувствует себя хорошо — болезнь протекает бессимптомно. Она находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. Сам президент Украины и их дети прошли тестирование и получили отрицательные результаты.

«Где и когда могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица сразу проинформировали о потенциальной опасности заражения», — уточнили в офисе Зеленского.

Елена Зеленская
Елена ЗеленскаяФото: администрация президента Украины

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