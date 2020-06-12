Жена президента Украины заболела коронавирусом. Елена Зеленская лечится дома

Жена президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом. О положительном тесте первой леди страны на COVID-19 12 июня сообщает офис главы государства в Facebook.

В сообщении уточняется, что жена Владимира Зеленского чувствует себя хорошо — болезнь протекает бессимптомно. Она находится на амбулаторном лечении и изолирована от остальных членов семьи. Сам президент Украины и их дети прошли тестирование и получили отрицательные результаты.



«Где и когда могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Все контактные лица сразу проинформировали о потенциальной опасности заражения», — уточнили в офисе Зеленского.

