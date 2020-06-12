Покусанный своей же собакой в Сестрорецке младенец заболел коронавирусом. Его мать на самоизоляции с таким же диагнозом
Фигурантка уголовного дела об оставлении в опасности заболела коронавирусом и помещена на самоизоляцию с собакой. Ее сын, которому нет и месяца, в больнице с укусами, переломом и положительным тестом на COVID-19.
Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, инспектор Роспотребнадзора обязал 30-летнюю женщину лечиться дома, коронавирус у нее в легкой форме. Не выходить из дома она должна минимум до 25 июня. Ее сын в больнице в тяжелом состоянии. Правда, непонятно, от чего ему хуже — от множества рваных ран и перекушенного до перелома бедра, или от последствий COVID-19.
Также известно, что некоторое время назад умерла бабушка мальчика, у нее был положительный тест на коронавирус.
Ребенок оказался в больнице 10 июня, он остался наедине с собакой породы джек-рассел-терьер. Пес, размерами с самого ребенка, набросился на младенца в отсутствие его матери. Через сутки было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, за несколько дней до этого женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья характеризуется как неблагополучная.