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12.06.2020 14:25
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Покусанный своей же собакой в Сестрорецке младенец заболел коронавирусом. Его мать на самоизоляции с таким же диагнозом

Фигурантка уголовного дела об оставлении в опасности заболела коронавирусом и помещена на самоизоляцию с собакой. Ее сын, которому нет и месяца, в больнице с укусами, переломом и положительным тестом на COVID-19.

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, инспектор Роспотребнадзора обязал 30-летнюю женщину лечиться дома, коронавирус у нее в легкой форме. Не выходить из дома она должна минимум до 25 июня. Ее сын в больнице в тяжелом состоянии. Правда, непонятно, от чего ему хуже — от множества рваных ран и перекушенного до перелома бедра, или от последствий COVID-19.

Также известно, что некоторое время назад умерла бабушка мальчика, у нее был положительный тест на коронавирус.

Ребенок оказался в больнице 10 июня, он остался наедине с собакой породы джек-рассел-терьер. Пес, размерами с самого ребенка, набросился на младенца в отсутствие его матери. Через сутки было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, за несколько дней до этого женщина привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Семья характеризуется как неблагополучная.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Nafanka
"Также известно, что некоторое время назад умерла бабушка мальчика, у нее был положительный тест на коронавирус"
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Вангую, что эти два события - рождение ребёнка и смерть бабушки - СОВПАЛИ! Какие танцы с бубнами у нас с коронавирусом и похоронами в этот период - знают ВСЕ - КТО-нибудь ПОМОГ матери "справиться со своими обязанностями"? Или только протоколы составляли в "рамках СВОЕЙ ЗОНЫ ответственности"?! Что там депутатишки МО? Подсуетились в "рамках СВОЕЙ зоны ответственности"? Гнать ВСЕХ ДАРМОЕДОВ и ОПЕКУ и ДЕПУТАТОВ этого МО по причине полной профнепригодности к работе! Пригодность к получению денеХ "смягчающим обстоятельством" НЕ является! И журналюги, молодцы, конечно, так представили ситуацию, что тётка, поди, одна металась между роддомом и кладбищем со своими "кровососами" - немудрено НЕ справиться! Давайте полную картину, а не "цедите по-малу"!
Nafanka
"Семья характеризуется как неблагополучная"
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Где работа ОПЕКИ?! Только зарплату получать, да гнобить законопослушных граждан - всё на что способны ?! А да! Ещё заниматься "констатацией факта" о "неблагополучии семьи"! Всё? Там в опеке сидят тётки, которые могли бы у себя на родине быть ДОЯРКАМИ - Передовиками Каптруда и Фермерства -нет, лучше приехать в город и стать хоть маленьким, но наСЯльникА...))) Стали?! - РАБОТАЙТЕ!
lykov20
Младенец заразил короновирусом собаку.
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