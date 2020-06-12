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12.06.2020 12:56
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«Зенит» восстанавливает зарплаты. Медведев заявил, что уже с июня коронавирусные ограничения на выплаты снимаются

Петербургский футбольный клуб «Зенит» уже с июня начнет выплачивать полную зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам. Об этом 12 июня заявил гендиректор клуба Александр Медведев, пишет ТАСС.

Напомним, на время коронавирусных ограничений «Зенит» договорился с футболистами, тренерским штабом и менеджментом о сокращении зарплаты на 50 % на апрель и май. Решение официально связывали с приостановкой чемпионата России по футболу, который возобновится 19 июня.

«Мы находимся в режиме повышенной футбольной готовности. Это позволило вернуться к выплате зарплаты в соответствии с контрактами начиная с июня», — пояснил Александр Медведев.

Напомним, первый матч после возобновления чемпионата «Зенит» сыграет 20 июня в Москве против ЦСКА.

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Комментарии (1)

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