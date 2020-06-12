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12.06.2020 14:14
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Сборная по гидрофлаю показала в Петербурге шоу с триколором

Случайные прохожие 12 июня стали свидетелями небольшого праздничного представления в акватории Невы близ Петровской косы. Представители сборной страны по гидрофлаю провели акцию в честь Дня России, подняв на десятки метров в воздух триколор.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Двое спортсменов взмывали в небо на флайбордах, другие кружили с небольшими флагами внизу на гидроциклах. Шоу длилось около четверти часа. Зрителей не звали, чтобы не провоцировать столпотворений.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Внезапное выступление близ стадиона на Крестовском открывает череду других праздничных мероприятий дня.

Например, вечером на телеканале «Санкт-Петербург» пройдёт онлайн гала-концерт #МЫРОССИЯ, записанный в Петропавловской крепости. Публика услышит роговую музыку, молодых оперных певцов в сопровождении симфонического оркестра и эстрадных артистов, среди которых Денис Майданов, Марк Тишман, Марсель, Алена Петровская и другие. Начало в 20:00.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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какие-то выступления, концерты. Люди все за городом. Кому нужна вся эта возня без живых зрителей?
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