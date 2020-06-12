Случайные прохожие 12 июня стали свидетелями небольшого праздничного представления в акватории Невы близ Петровской косы. Представители сборной страны по гидрофлаю провели акцию в честь Дня России, подняв на десятки метров в воздух триколор.
Двое спортсменов взмывали в небо на флайбордах, другие кружили с небольшими флагами внизу на гидроциклах. Шоу длилось около четверти часа. Зрителей не звали, чтобы не провоцировать столпотворений.
Внезапное выступление близ стадиона на Крестовском открывает череду других праздничных мероприятий дня.
Например, вечером на телеканале «Санкт-Петербург» пройдёт онлайн гала-концерт #МЫРОССИЯ, записанный в Петропавловской крепости. Публика услышит роговую музыку, молодых оперных певцов в сопровождении симфонического оркестра и эстрадных артистов, среди которых Денис Майданов, Марк Тишман, Марсель, Алена Петровская и другие. Начало в 20:00.