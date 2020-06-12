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12.06.2020 12:31
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МИД не стал скрывать за масками лица российской дипломатии. Послы со всего мира устроили флешмоб ко Дню России, забыв о пандемии

«Лица» России, представляющие ее в мире, — сотрудники посольств разных стран — спели гимн своей страны. Праздничное видео появилось в официальном аккаунте министерства.

Уточняется, что инициаторами затеи, к которой, судя по записи, морально оказались готовы не все дипломаты (и речь не о музыкальной подготовке), выступили посольство РФ в Непале и посольство РФ во Франции. Отметим, дипломаты очевидно не соблюдают социальную дистанцию, да и масками по большей части не пользуются — их надели почему-то только сотрудники посольства в Пакистане.

Напомним, в МИДе уже не первый раз пытаются блеснуть художественными талантами. Например, официальный представитель ведомства Мария Захарова на шпильках и в мини танцевала для журналистов «Калинку».

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Комментарии (1)

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