FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
69.12р78.52р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
12.06.2020 12:07
5
Печать

Бронировать отдых в Крыму разрешили с 1 июля. Полуостров «вступает в самый горячий период»

Россияне могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом 12 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики.

«Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в республике и городе Севастополе граждан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму начиная с июля», — заявил глава минкурортов республики Вадим Волченко.

Напомним, как ранее сообщал глава республики Сергей Аксенов, уже с 15 июня на полуострове отменяется режим самоизоляции и двухнедельный карантин для приезжающих (послабление не касается тех, кто прибывает из-за границы).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
Чего-то в Крым не тянет. Слыхал, что там болеть нельзя. Народу в курортные сезон приезжает тьма, а медицина рассчитана на только местное население. В мед. учреждениях кошмар творится. Очереди, духота.
261863541
🔞 Cкучаешь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровeнные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/xxxx18
ТиМуР
И тишина ..)
Тишина , говорящая сама за себя .

Море это здорово . Но..
Очень очень хочется к океану.
Azur Air спасайте ! Иначе вас самих некому будет спасать . Мы нужны друг другу.
Не разрушайте наши взаимоотношения , так деликатно и чутко выстроенные годами 😝
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний