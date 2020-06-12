Бронировать отдых в Крыму разрешили с 1 июля. Полуостров «вступает в самый горячий период»

Россияне могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом 12 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства курортов и туризма республики.



«Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в республике и городе Севастополе граждан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму начиная с июля», — заявил глава минкурортов республики Вадим Волченко.

